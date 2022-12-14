Аванесян обвинил американца Кроуфорда в махинациях с перчатками

Российский боксёр Давид Аванесян обвинил представителя США, обладателя пояса Всемирной боксёрской организации (WBO) в полусреднем весе Теренса Кроуфорда в махинациях с перчатками в их очном бою. Поединок между Аванесяном и Кроуфордом состоялся 10 декабря в Омахе (США) и завершился победой американца нокаутом в шестом раунде. После боя команда Аванесяна обратила внимание на перчатки соперника, которые были разорваны по швам.
«Они должны были остановить бой. До шестого раунда я вёл по очкам со счётом 3-2. Видел ли я состояние перчаток во время боя? Я был на адреналине, мне не до перчаток было. Они всё обдумали заранее.
Эти твари хотели убить меня. Они у себя, что хотят, то и делают. Вот вам и «великий боксёр». Они готовы на всё ради победы. Придумали сами новые правила, не дали тренеру прикоснуться к перчаткам перед боем. У них там мафия, всё схвачено. Теперь я понимаю, почему со Спенсом (у Кроуфорда) нет боя. С ним такое не прокатит.
То, что они сделали, — преступление. После боя меня обследовали, но у них везде всё схвачено. Типа русский — досвидос. Приеду у нас проверюсь, но вроде не тошнит. Думаю, если бы что-то серьёзное было, то почувствовал бы.
Я не первый день боксирую и боксировал с ребятами, которые бьют сильнее его. Он как кастетом бил, беспредел полный. Я, честно говоря, не ожидал. Мой менеджер готовит протест. Я разочаровался в профессиональном боксе», — приводит слова Аванесяна «Матч ТВ».
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