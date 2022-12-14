Хабиб в процентах оценил шансы того, что Магомедшарипов возобновит карьеру

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о решении соотечественника, экс-бойца UFC Забита Магомедшарипова завершить карьеру.
«Постоянно с ним общаемся, переписываемся. Мы хорошо дружим. Но именно этот момент я с ним не обсуждал. Я понял, это решение носит личный характер. Вернётся ли он по моим ощущениям? В отличие от меня, он маме ничего не обещал, никому слова не давал. Думаю, если его заинтересовать, всё возможно. 50 на 50», — сказал Хабиб на канале Red Corner в YouTube.
В общей сложности с 2017 по 2019 год Магомедшарипов провёл в UFC шесть поединков и во всех одержал победы. Последний поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара.
Эффектный удушающий приём от Забита Магомедшарипова:
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