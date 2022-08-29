Забит не вернётся в UFC. У Магомедшарипова всё круто и без ММА

Одно из главных разочарований 2022 года – завершение карьеры Забитом Магомедшариповым. В июне российский боец полулёгкого дивизиона официально объявил, что больше не будет драться, и тем самым породил ещё одно гигантское «что, если» в UFC.

Причин для ухода у Забита достаточно. Непроверенные источники связывали такое решение с религиозными убеждениями, но сам боец объяснил это по-другому. Во-первых, Магомедшарипов устал от постоянных отказов со стороны руководства промоушена – по словам Забита, ему давали обещания, но не сдерживали их. Во-вторых, россиянина замучили травмы – продолжать было рискованно.

Забит Магомедшарипов Фото: Zuffa LLC via Getty Images

Но в конце августа Забит обронил пару обнадёживающих для его фанатов фраз. «Заново начать карьеру? Уже время прошло. Такого нет. Ну, хочется, когда вижу, как кто-то дерется, когда с кем-то прохожу сборы, с друзьями. Тогда бывает желание вернуться. Но не знаю, надо подумать. Я подумаю над этим вопросом», – сказал Магомедшарипов в интервью YouTube-каналу Fighting Flashback.

Наверное, Забит уже несколько раз пожалел об этих словах. Поклонники и тематические паблики уже верят и ждут, когда боец объявит о возобновлении карьеры. Но россиянин не дал никакой конкретики – он просто порассуждал о своих ощущениях. Весомых причин, чтобы вернуться, у Забита нет.

Спортсмен продолжает тренироваться в удовольствие, параллельно успешно занимаясь бизнесом. Его простой скоро составит три года – нет никакого смысла возвращаться и рисковать в поединках с топами, а начинать заново действительно было бы странно. Пока фанаты купаются в иллюзиях, Магомедшарипов уже давно всё для себя решил. Его слова на интервью ничего не меняют – если бы Забит действительно планировал камбэк, он бы вряд ли открыто об этом рассуждал.