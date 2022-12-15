Пимблетт: карлик Топурия попросту не сможет справиться с моим размахом рук

Британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт высказался по поводу возможного поединка с испанским бойцом грузинского происхождения Илией Топурией.

«Топурия вновь что-то сказал про меня? Он же карлик, просто малой. Его потряс даже Брайс Митчелл. Понимаете, о чём я?

Честно говоря, он выглядел в этом бою хорошо, хотя во втором раунде немного выдохся. Было видно, что он устал, и Брайс потряс его, а ведь он грэпплер. Топурия попросту не сможет справиться с моим размахом рук. Но я снимаю перед ним шляпу, он хорошо выглядел в этом поединке, в его руках есть мощь.



Однако Топурия дерётся в полулёгком весе. Это просто показывает, какой звёздной силой я обладаю – он всё ещё говорит обо мне. Ему нужно моё имя, чтобы оставаться в центре внимания», — приводит слова Пимблетта MMA Mania.

Топурия и Пимблетт устроили драку в отеле: