Евлоев заявил, что станет претендентом на титул чемпиона UFC в конце 2023 года

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев сделал прогноз на следующий год.



«Попомните мои слова: в конце 2023 года я буду претендентом номер один на титул чемпиона промоушена в полулёгком дивизионе, а Илия Топурия потерпит первые поражения», — написал Евлоев на своей странице в своих социальных сетях.



Мовсар Евлоев провёл 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 16 побед. В ноябре россиянин должен был подраться с американцем Брайсом Митчеллом, но снялся с турнира из-за травмы.



Грузинский боец UFC Илия Топурия, обладающий также испанским гражданством, одержал 13 побед в 13 поединках в ММА. В декабре Топурия выиграл удушающим приёмом у того же Брайса Митчелла и поднялся в десятку лучших бойцов полулёгкого дивизиона UFC.

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