В UFC анонсировали бой между Спиваком и Льюисом

Американский промоушен UFC анонсировал поединок между молдавским бойцом смешанных единоборств Сергеем Спиваком, выступающим в тяжёлой весовой категории, и американцем Дерриком Льюисом. Бой состоится в ночь с 4 на 5 февраля мск на турнире UFC Fight Night.



Напомним, изначально планировалось, что поединок между Сергеем и Дерриком состоится в ночь с 19 на 20 ноября в Лас-Вегасе (США). Однако Льюис был вынужден сняться с него.



Напомним, Льюис проиграл в последних двух боях. В феврале на UFC 271 он был нокаутирован австралийцем Таем Туивасой, а в июле, на UFC 277, досрочно остановлен россиянином Сергеем Павловичем. Спивак в последнем бою одолел бразильца Аугусту Сакаи.