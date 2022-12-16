В UFC анонсировали бой между Спиваком и Льюисом
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Американский промоушен UFC анонсировал поединок между молдавским бойцом смешанных единоборств Сергеем Спиваком, выступающим в тяжёлой весовой категории, и американцем Дерриком Льюисом. Бой состоится в ночь с 4 на 5 февраля мск на турнире UFC Fight Night.
Напомним, изначально планировалось, что поединок между Сергеем и Дерриком состоится в ночь с 19 на 20 ноября в Лас-Вегасе (США). Однако Льюис был вынужден сняться с него.
Напомним, Льюис проиграл в последних двух боях. В феврале на UFC 271 он был нокаутирован австралийцем Таем Туивасой, а в июле, на UFC 277, досрочно остановлен россиянином Сергеем Павловичем. Спивак в последнем бою одолел бразильца Аугусту Сакаи.
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