Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто. Видео
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Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав кулон с изображением известного шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева у себя в автомобиле.
«Борз», – написал Кадыров.
Рамзан Кадыров показал кулон с изображением Хамзата Чимаева в своём авто:
Кадыров и Чимаев находятся в приятельских отношениях уже долгое время. Ранее Хамзат не раз бывал в гостях у Рамзана. Также он неоднократно встречался с детьми главы Чеченской Республики. В общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. Последним его соперником был американец Кевин Холланд. Хамзат его одолел, применив удушающий приём уже в первом раунде.
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