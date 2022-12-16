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Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто. Видео

Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто. Видео
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Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав кулон с изображением известного шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева у себя в автомобиле.

«Борз», – написал Кадыров.

Рамзан Кадыров показал кулон с изображением Хамзата Чимаева в своём авто:

Кадыров и Чимаев находятся в приятельских отношениях уже долгое время. Ранее Хамзат не раз бывал в гостях у Рамзана. Также он неоднократно встречался с детьми главы Чеченской Республики. В общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. Последним его соперником был американец Кевин Холланд. Хамзат его одолел, применив удушающий приём уже в первом раунде.

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