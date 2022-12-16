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Хрюнов: Александр Емельяненко достиг точки, которой мечтал достигнуть Колумб

Хрюнов: Александр Емельяненко достиг точки, которой мечтал достигнуть Колумб
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о популярном российском бойце смешанных единоборств Александре Емельяненко, который сегодня, 16 декабря, проведёт бой с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко.

«В главном бою болею за Александра Емельяненко, потому что он недавно женился. Достиг точки, которой мечтал достигнуть Христофор Колумб. Я был в том месте, где Колумб высаживался, Он обрёл последнюю любовь в жизни, после которой перестал что-то искать. Саша сейчас влюблён. Хочу, чтобы он победил и продолжал выступать, чтобы развивались его семейные отношения. И человек, занимающий самое заметное место в медиапространстве российских единоборств, делал что-то, за что мы его любим», — рассказал Хрюнов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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