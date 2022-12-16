«Самое опасное животное — заяц, которого зажали в углу». Хрюнов — о Коваленко

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов оценил шансы бойца поп-ММА Святослава Коваленко в поединке с соотечественником Александром Емельяненко, который пройдёт 16 декабря в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».



«Коваленко будет стараться, конечно. Здесь есть два варианта. Самое опасное животное — заяц, которого зажали в углу. Он в состоянии убить волка. Коваленко уже дважды победил вопреки и приготовился победить ещё раз», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.



Напомним, свой последний бой Александр Емельяненко провёл с Вячеславом Дациком в сентябре этого года. Поединок прошёл по правилам бокса и завершился победой Дацика нокаутом на 12-й секунде встречи.



После этого Емельяненко должен был подраться с главой промоушена ARENA Сергеем Еркаевым 6 ноября, но бой был отменён.

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