«Самое опасное животное — заяц, которого зажали в углу». Хрюнов — о Коваленко

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов оценил шансы бойца поп-ММА Святослава Коваленко в поединке с соотечественником Александром Емельяненко, который пройдёт 16 декабря в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
«Коваленко будет стараться, конечно. Здесь есть два варианта. Самое опасное животное — заяц, которого зажали в углу. Он в состоянии убить волка. Коваленко уже дважды победил вопреки и приготовился победить ещё раз», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Напомним, свой последний бой Александр Емельяненко провёл с Вячеславом Дациком в сентябре этого года. Поединок прошёл по правилам бокса и завершился победой Дацика нокаутом на 12-й секунде встречи.
После этого Емельяненко должен был подраться с главой промоушена ARENA Сергеем Еркаевым 6 ноября, но бой был отменён.
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