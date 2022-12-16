Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Адесаньи: мы легко выигрывали бой с Перейрой, забирали раунды

Тренер Адесаньи: мы легко выигрывали бой с Перейрой, забирали раунды
Комментарии

Юджин Бэйрман, главный тренер чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи, высказался по поводу поединка его подопечного с бразильцем Алексом Перейрой. Бой прошёл в ночь с 12 на 13 ноября мск на турнире UFC 281. Бразилец добыл победу нокаутом в пятом раунде.

«Мы уверены в себе. Нужно понимать, что мы выигрывали в том бою, забирали раунды. Однако в таких случаях не бывает абсолютно комфортно. Это тот парень, который строит план боя на том, чтобы морально измотать соперника, а затем попытаться нанести один решающий удар. Он привык действовать в этом русле», — приводит слова Бэйрмана MMA Mania со ссылкой на его выступление на канале Submission Radio в YouTube.

Бразилец отбил Адесанье голову? Экс-чемпион UFC пытался пронести в самолёт оружие Бразилец отбил Адесанье голову? Экс-чемпион UFC пытался пронести в самолёт оружие
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022