Тренер Адесаньи: мы легко выигрывали бой с Перейрой, забирали раунды

Юджин Бэйрман, главный тренер чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи, высказался по поводу поединка его подопечного с бразильцем Алексом Перейрой. Бой прошёл в ночь с 12 на 13 ноября мск на турнире UFC 281. Бразилец добыл победу нокаутом в пятом раунде.



«Мы уверены в себе. Нужно понимать, что мы выигрывали в том бою, забирали раунды. Однако в таких случаях не бывает абсолютно комфортно. Это тот парень, который строит план боя на том, чтобы морально измотать соперника, а затем попытаться нанести один решающий удар. Он привык действовать в этом русле», — приводит слова Бэйрмана MMA Mania со ссылкой на его выступление на канале Submission Radio в YouTube.