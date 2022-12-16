Тренер Адесаньи: мы легко выигрывали бой с Перейрой, забирали раунды
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Юджин Бэйрман, главный тренер чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи, высказался по поводу поединка его подопечного с бразильцем Алексом Перейрой. Бой прошёл в ночь с 12 на 13 ноября мск на турнире UFC 281. Бразилец добыл победу нокаутом в пятом раунде.
«Мы уверены в себе. Нужно понимать, что мы выигрывали в том бою, забирали раунды. Однако в таких случаях не бывает абсолютно комфортно. Это тот парень, который строит план боя на том, чтобы морально измотать соперника, а затем попытаться нанести один решающий удар. Он привык действовать в этом русле», — приводит слова Бэйрмана MMA Mania со ссылкой на его выступление на канале Submission Radio в YouTube.
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