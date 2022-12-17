«Ты ведь тренируешься с Чимаевым». О’Мэлли раскритиковал Тилла за поражение на UFC 282
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Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли высказался о выступлении британского средневеса Даррена Тилла, проигравшего болевым приёмом на турнире UFC 282 американцу Дрикусу Дю Плесси. В частности, О’Мэлли указал на недостаток у Тилла навыков борьбы.
«Даррен Тилл ничего не может показать в борьбе, когда дело доходит до борьбы. Всё выглядело именно так, верно? Каждое решение было запоздалым. Ты ведь тренируешься с Хамзатом [Чимаевым].
Хотя когда он наступал и выбрасывал левый локоть, то выглядел чертовски опасным. У него был простой… И он дерётся с топовыми парнями. Дю Плесси хорош», – сказал О’Мэлли в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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