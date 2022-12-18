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Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Vegas 66

Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Vegas 66
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Сегодня, 18 декабря, в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 66. В главном бою вечера третий номер рейтинга средней весовой категории и экс-претендент на титул Джаред Каннонье сражался с седьмым в списке лучших бойцов дивизиона Шоном Стриклендом.

Стали известны имена бойцов, которым достались денежные бонусы по итогам турнира. Каждому из участников спортивного мероприятия досталась сумма в размере $ 50 тыс.

Лучшим боем вечера признан главный поединок турнира, в котором сошлись Дрю Добер и Бобби Грин. Денежный приз за лучшее выступление вечера достался двум бойцам: Алексу Касересу (праздновал победу в поединке с Джулианом Эросой) и Михалу Олексейчуку (победил Коди Брандейджа).

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