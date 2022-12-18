Экс-чемпион: Аванесян мог отдать свои запасные перчатки Кроуфорду

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор американец Тимоти Брэдли прокомментировал скандал в чемпионском бою между соотечественником Теренсом Кроуфордом и россиянином Давидом Аванесяном, который состоялся в начале декабря в США.

Напомним, после выступления команда Аванесяна, проигравшего нокаутом в шестом раунде, заявила, что Кроуфорд сжульничал с перчатками, порвавшимися незадолго до окончания боя.

«Это не вина Кроуфорда. Мы видели, комиссия осмотрела перчатки, после чего их отдали обратно в Everlast, где сказали, что пара оказалась бракованной. С этим можно согласиться.

Была и третья пара. Кто принял решение? Комиссия. Разве у Аванесяна не было ещё одной пары, которую мог надеть Кроуфорд?» – сказал Брэдли в эфире ESPN.