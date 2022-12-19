Представитель Пирога прокомментировал новость о его задержании

Вадим Иванов, помощник депутата Государственной думы и бывшего чемпиона мира по боксу Дмитрия Пирога, прокомментировал слух о его задержании.

Ранее стало известно, что Пирог был задержан в аэропорту Пулково во время просмотра финального матча чемпионата мира по футболу. Боксёр, смотревший игру между Аргентиной и Францией вместе с друзьями, отказался оплачивать счёт в ресторане, после чего была вызвана полиция.

«Я с ним связался, обстановку доложил. Он от меня узнал эту новость, что его полиция задержала. А второе – то, что он не оплатил счёт. Это вообще бред полный», – приводит слова помощника депутата издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, в финальном матче чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины победила по итогам серии пенальти. Команды не выявили победителя в основное и дополнительное время, забив по три мяча.