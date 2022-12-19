Представитель Пирога прокомментировал новость о его задержании

Вадим Иванов, помощник депутата Государственной думы и бывшего чемпиона мира по боксу Дмитрия Пирога, прокомментировал слух о его задержании.
Ранее стало известно, что Пирог был задержан в аэропорту Пулково во время просмотра финального матча чемпионата мира по футболу. Боксёр, смотревший игру между Аргентиной и Францией вместе с друзьями, отказался оплачивать счёт в ресторане, после чего была вызвана полиция.
«Я с ним связался, обстановку доложил. Он от меня узнал эту новость, что его полиция задержала. А второе – то, что он не оплатил счёт. Это вообще бред полный», – приводит слова помощника депутата издание MMA.Metaratings.ru.
Напомним, в финальном матче чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины победила по итогам серии пенальти. Команды не выявили победителя в основное и дополнительное время, забив по три мяча.
- 19 декабря 2022
-
18:05
-
17:38
-
17:28
-
16:42
-
16:25
-
16:20
-
15:58
-
15:01
-
14:00
-
13:41
-
12:58
-
12:54
-
12:52
-
12:41
-
11:58
-
11:52
-
11:30
-
11:18
-
10:05
-
09:50
-
09:42
-
00:26
-
00:10
- 18 декабря 2022
-
23:58
-
23:01
-
22:57
-
22:46
-
21:01
-
19:44
-
19:06
-
18:55
-
18:03
-
16:27
-
15:30
-
14:21