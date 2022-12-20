Менеджер А. Емельяненко: бой с Джигурдой — почему нет?

Никита Бурчак, менеджер известного российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, высказался о возможности организовать поединок своего подопечного с артистом Никитой Джигурдой. Бурчак не видит ничего плохого в том, что оба участника выставочного боя смогут на этом заработать.
«Бой с Джигурдой — почему нет? (смеётся) Да, Саша и Джигурда провели дуэль взглядов. Это произошло на дне рождения Артура Арутюняна. Это было сделано для прикола. Знаете, как только это видео вышло, многие показали своё лицо и отношение ко всему этому. Я вообще не понимаю, кому какая, блин, разница, как зарабатывает Александр? Он зарабатывает большие деньги в своё удовольствие. Почему он обязан всем угождать боями, которые хочет кто-то там?
Почему ни у кого не возникает вопросов к Флойду Мейвезеру, который сегодня проводит откровенно выставочные бои? Ответ: а почему нет? Эта индустрия шоу, а подобные бои – её элемент. Если Александр сможет выйти и провести выставочный бой с Джигурдой и они оба заработают, – что в этом плохого? Никто не собирается избивать Никиту, но и драться с ним никто не планировал. Хотя именно в формате выставочного – почему нет?» – приводит слова Бурчака MMA.Metaratings.ru.
Напомним, в своём последнем поединке, который состоялся 16 декабря в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», Александр Емельяненко уступил раздельным решением судей блогеру и представителю поп-ММА Святославу Коваленко. До этого российский ветеран единоборств проиграл нокаутом Вячеславу Дацику.
Емельяненко: меня засудили, как Анкалаева и Яна:
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