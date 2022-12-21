Волкановски: 2023 год начнётся с того, что я вынесу Ислама

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски высказался о перспективах на 2023 год.

«Махачев сильный боец, и он будет готов к нашему поединку. Но я гарантирую, что тоже подойду во всеоружии. Планирую быть сильнее, чем когда-либо.

2023 год будет самым большим во всей моей карьере, в моём наследии. Это определяющий год. 2023 год начнётся с того, что я вынесу Ислама», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

Напомним, Махачев является чемпионом UFC в лёгком весе с октября нынешнего года. 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби Ислам одолел представителя Бразилии Чарльза Оливейру, после чего пояс стал принадлежать ему. Сразу после победы над Оливейрой Махачев вызвал на бой Волкановски, а тот дал согласие. Их поединок состоится в феврале следующего года.

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