Сульянов объяснил, почему Дацика не будет на турнире Hardcore и американских лиг

Руководитель Hardcore FC Анатолий Сульянов рассказал, почему знаменитый российский боец Вячеслав Дацик не сможет принять участие на совместном турнире Hardcore и американских лиг.

Напомним, 25 января в Москве лучшие бойцы промоушена Hardcore выйдут на ринг против чемпионов своих лиг из США.

«К нашему огромному сожалению, мы подписали контракт со Славой около трёх месяцев назад. После этого он взял ещё два боя на декабрь. Он проводил поединок 10 декабря – два нокдауна. 16 декабря – выходит на непростой бой в супертяжёлом весе с Шульским. Слава получил достаточно урона. По понятным причинам мы получаем настойчивые рекомендации не проводить этот поединок. Мне кажется, перед тем как брать три боя за месяц, и менеджменту, и самому спортсмену надо думать», — сказал Сульянов на пресс-конференции.

Из тюрьмы — на трон поп-MMA! Тернистый путь Дацика: