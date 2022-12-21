Стерлинг попросил Митчелла не завершать карьеру после поражения от Топурии

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором поддержал своего соотечественника Брайса Митчелла.

Напомним, ранее Митчелл рассказал о том, что он хочет завершить карьеру после поражения в бою с представителем Испании Илией Топурией.

«Мы занимаемся очень тяжёлым делом. Нам приходится сталкиваться не только со взлётами, но и с падениями. Восстановись, отдохни и всё обдумай. Надеюсь, мы ещё увидим тебя в октагоне, Брайс», — написал Стерлинг.

Напомним, в последнем бою Алджамейн встречался с бойцом из США Ти Джеем Диллашоу. Их поединок был соглавным на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который состоялся в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Стерлинг победил техническим нокаутом во втором раунде, благодаря чему защитил титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

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