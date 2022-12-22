Джамал Хилл рассказал, почему Волкановски победит в бою с Махачевым

Американский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл высказался по поводу предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.
«Я буду честен и скажу, что не люблю ставить против Ислама. Чуваки, с которыми он дерётся, другие. Мне нравится Волкановски, он лучший боец вне весовой категории. Очень быстрый. Не думаю, что ранее у Махачева был такой быстрый соперник. Я думаю, Волкановски сможет двигаться на нужной скорости, оставаться на ногах и наносить удары. Мне кажется, Алекс одержит победу», — приводит слова Хилла MMA News.
Бой за чемпионский титул в лёгком весе состоится на турнире UFC 284 в феврале 2023 года.
Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике:
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