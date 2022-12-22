Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джамал Хилл рассказал, почему Волкановски победит в бою с Махачевым

Джамал Хилл рассказал, почему Волкановски победит в бою с Махачевым
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл высказался по поводу предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«Я буду честен и скажу, что не люблю ставить против Ислама. Чуваки, с которыми он дерётся, другие. Мне нравится Волкановски, он лучший боец вне весовой категории. Очень быстрый. Не думаю, что ранее у Махачева был такой быстрый соперник. Я думаю, Волкановски сможет двигаться на нужной скорости, оставаться на ногах и наносить удары. Мне кажется, Алекс одержит победу», — приводит слова Хилла MMA News.

Бой за чемпионский титул в лёгком весе состоится на турнире UFC 284 в феврале 2023 года.

Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022