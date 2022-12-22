Результат боя между Артёмом Тарасовым и Данилом «Регбистом» Алеевом аннулирован

Поединок между популярным блогером-бойцом Артёмом Тарасовым и основателем лиги TOP DOG Данилом «Регбистом» Алеевом аннулирован. Такое решение было принято апелляционной комиссией, которая посчитала, что третий раунд боя из-за ошибки судьи-хронометриста был на десять секунд короче положенного по регламенту времени.



Напомним, бой проходил 16 декабря в Москве в рамках турнира по смешанным единоборствам Top Dog 18. Он продлился все три раунда. Со счётом 28:27 единогласным решением судей победу одержал Данил «Регбист» Алеев.



Свой последний поединок Тарасов провёл с представителем Азербайджана Фуадом Аслановым. Он проходил на турнире MMA Серия-58: Fighters Mansion. В этом бою российский блогер одержал победу, проведя болевой приём.

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