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Результат боя между Артёмом Тарасовым и Данилом «Регбистом» Алеевом аннулирован

Результат боя между Артёмом Тарасовым и Данилом «Регбистом» Алеевом аннулирован
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Поединок между популярным блогером-бойцом Артёмом Тарасовым и основателем лиги TOP DOG Данилом «Регбистом» Алеевом аннулирован. Такое решение было принято апелляционной комиссией, которая посчитала, что третий раунд боя из-за ошибки судьи-хронометриста был на десять секунд короче положенного по регламенту времени.

Напомним, бой проходил 16 декабря в Москве в рамках турнира по смешанным единоборствам Top Dog 18. Он продлился все три раунда. Со счётом 28:27 единогласным решением судей победу одержал Данил «Регбист» Алеев.

Свой последний поединок Тарасов провёл с представителем Азербайджана Фуадом Аслановым. Он проходил на турнире MMA Серия-58: Fighters Mansion. В этом бою российский блогер одержал победу, проведя болевой приём.

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