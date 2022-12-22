Волкановски – о завершении Магомедшариповым карьеры: он был в одном бою от титульника

Австралийский чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски поделился мнением о россиянине Забите Магомедшарипове, объявившем о завершении карьеры в прошлом году. Магомедшарипов выступал в той же весовой категории, что и он.

«Я с нетерпением ждал, когда в конце концов наш бой состоится. Я хочу больших поединков. Думаю, он был в одном бою от титульника. Поэтому был разочарован, когда услышал, что он ушёл», – приводит слова Волкановски Sportskeeda со ссылкой на его выступление на канале Michael Bisping Podcast в YouTube.



Россиянин дебютировал в UFC в сентябре 2017 года и провёл в общей сложности шесть боёв, в каждом из которых побеждал. В своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 163 в ноябре 2019 года, Магомедшарипов единогласным судейским решением победил американца Келвина Каттара.

Эффектный удушающий приём от Забита Магомедшарипова: