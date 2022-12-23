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Глава RCC Николай Клименко назвал условия проведения боя-реванша Исмаилова и Шлеменко

Глава RCC Николай Клименко назвал условия проведения боя-реванша Исмаилова и Шлеменко
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Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко высказался о возможности организации реванша между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым и подтвердил, что Шлеменко продолжит выступления в промоушене.

«Вижу ли я возможность организации реванша между Шлеменко и Исмаиловым, и нужен ли он? Мне кажется, должно пройти чуть больше времени, чтобы это обсуждать. На данный момент не вижу актуальности в этом поединке. Для начала Александру надо закрыть поражение, а после мы сможем вернуться к обсуждению реванша.

Да, конечно, Шлеменко будет драться в RCC и дальше. Александр нам интересен. Я думаю, мы всегда сможем найти достойного соперника. У меня в голове уже есть пара вариантов», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

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