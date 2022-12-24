Стало известно, кто получил бонусы по итогам турнира ACA 150

23 декабря в Москве состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам АСА 150, главным событием которого стал поединок между Артёмом Резниковым и Андреем Кошкиным.



По итогам соревнований бонус за «лучшее выступление вечера» получил российский боец Беслан Ушуков, победивший нокаутом бразильца Ирвинга Ромеро-Мачадо во втором раунде.

Кроме этого, бонус за «досрочное завершение боя» получили Астемир Нагоев (Россия), Никола Дипчиков (Болгария), Эли Кадыров (Россия), Фелипе Фроес (Бразилия), Гаджимурад Хирамагомедов (Россия) и Артём Резников (Казахстан).

Стоит отметить, что Азам Гафоров (Таджикистан) не получил бонус из-за того, что не уложился в лимит своей весовой категории.

Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто.