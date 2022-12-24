Тим Цзю предсказал исход боя Усика и Фьюри

Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю высказался о возможном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.
«Знаете что? Я поставлю на Усика, он совершит апсет. Его стиль доставляет людям серьёзные неприятности. Не всегда побеждает большой парень, и Усик не раз это доказывал. Его навыков хватит для победы над любым. Он дрался везде, дрался в России. Он монстр. И по нему тяжело попасть», – сказал боец в интервью YouTube-каналу EsNews.
Ранее Боб Арум, сопромоутер Фьюри, сообщил, что бойцы дали согласие на бой. В настоящий момент определяются дата и место шоу. Есть вероятность, что поединок пройдёт в начале весны на Ближнем Востоке.
Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки
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