Дацик рассказал, что сломал палец в бою с Шульским

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик назвал причину, по которой врачи не допустили его к выступлению на турнире Hardcore Boxing.



«Как всегда, дружеская заруба обернулась разломанным пальцем. Перчатки были неудобными, лобовой палец вообще не защищён, а сверху тормозила подушка в восемь унций. Думаю, мы красиво порубились. Ну, о его голову я расколол палец и дальше уже добил – разлетелась кость на пять частей. Врачи сказали три месяца руку вообще не беспокоить, положили красивый, модный гипс. Собрали кость, штифтами её нафигарили», – сказал Дацик на YouTube-канале True Gym MMA.

Напомним, бой Вячеслава Дацика и Павла Шульского состоялся 16 декабря в рамках основного карда турнира по смешанным единоборствам «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединок продлился все три раунда и завершился победой Вячеслава единогласным решением судей.

Из тюрьмы — на трон поп-ММА! Тернистый путь Дацика.