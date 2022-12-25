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«Он может меня убить». Мартинес — о возможном поединке с Головкиным

«Он может меня убить». Мартинес — о возможном поединке с Головкиным
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47-летний аргентинский боксёр Серхио Мартинес, занимающий третье место в рейтинге WBA, рассказал, что хотел бы встретиться на ринге с двукратным чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) 40-летним казахстанским ветераном Геннадием Головкиным.

«Если бы у меня была возможность бросить кому-то вызов, я бы выбрал Геннадия Головкина. Кто-то может сказать, что Головкин меня убьёт. Да, я знаю, что он может меня убить. А может, и нет. Но я также уверен, что могу дать ему урок бокса. Я становлюсь лучше с каждым днём. Я сейчас не просто хорош, как был раньше, я становлюсь намного лучше», — приводит слова Мартинеса BoxingScene.

Напомним, в своём последнем поединке Геннадий Головкин уступил единогласным решением судей мексиканцу Саулю Альваресу.

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