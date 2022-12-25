Дэвин Хэйни сказал, где может пройти бой с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Дэвин Хэйни (29-0, 15 KO) сказал, где может состояться его ожидаемый поединок со звёздным ветераном украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO).

«Я готов драться везде, и я не раз об этом говорил. Сейчас у меня должно быть право решать, когда и где я буду выступать, но я, будучи чемпионом, пошёл на крайние меры, отправившись на чужую площадку.

Будь то март или май, я готов. Я хотел бы успеть выступить до Рамадана. Сейчас есть три кандидата: Саудовская Аравия, Madison Square Garden в Нью-Йорке и арена T-Mobile в Лас-Вегасе. Мы ждём», – сказал Хэйни в интервью YouTube-каналу Thaboxingvoice.

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