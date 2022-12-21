Джэмейн Ортис назвал фаворита в бою Ломаченко и Хэйни

Американский боец лёгкого веса (до 61,2 кг) Джэмейн Ортис, в октябре уступивший судейским решением звёздному украинцу Василию Ломаченко (17-2, 11 KO), высказался о его потенциальном поединке с абсолютным чемпионом дивизиона Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO).

«Я отдам предпочтение Дэвину. Люди считают, что Лома всё ещё способен дать ему бой. Не знаю… Я видел выступление Хэйни, и у него хороший джеб.

Я доминировал над Ломаченко из-за своего джеба и удерживал контроль. И мне кажется, что Хэйни сделает то же самое – удержит его на дальней дистанции. Как по мне, Ломаченко слишком мал для лёгкого веса» – сказал Ортис в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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