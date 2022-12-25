Промоутер: Джойс — однозначный фаворит в бою с Джошуа

Известный американский промоутер Лу Дибелла высказался о потенциальном поединке британских бойцов супертяжёлого веса Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) и Джо Джойса (15-0, 14 KO).

«Без сомнений, я скажу, что Джойс является фаворитом в бою против Джошуа. Он бы нокаутировал Джошуа.

Учитывая то, как я говорю о Джойсе, можно подумать, что мы как-то связаны, но это неправда. Просто он мне нравится. Он напоминает мне бойцов старой школы – физических сильных тяжеловесов, которые никогда не уставали. Мне нравится наблюдать за ним. У него весёлые бои», – сказал Дибелла в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее известный тренер Тедди Атлас назвал бойца, с которым не станет встречаться Джошуа.

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