Промоутер: Джойс — однозначный фаворит в бою с Джошуа
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Известный американский промоутер Лу Дибелла высказался о потенциальном поединке британских бойцов супертяжёлого веса Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) и Джо Джойса (15-0, 14 KO).
«Без сомнений, я скажу, что Джойс является фаворитом в бою против Джошуа. Он бы нокаутировал Джошуа.
Учитывая то, как я говорю о Джойсе, можно подумать, что мы как-то связаны, но это неправда. Просто он мне нравится. Он напоминает мне бойцов старой школы – физических сильных тяжеловесов, которые никогда не уставали. Мне нравится наблюдать за ним. У него весёлые бои», – сказал Дибелла в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
Ранее известный тренер Тедди Атлас назвал бойца, с которым не станет встречаться Джошуа.
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