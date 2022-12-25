Андре Уорд скептически оценил перспективы Теофимо Лопеса в новом дивизионе

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Андре Уорд высказался о перспективах соотечественника Теофимо Лопеса (18-1, 13 KO) в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг), куда он перебрался в нынешнем году.

Напомним, в своём последнем бою в декабре Лопес победил раздельным судейским решением испанца Сандора Мартина (40-3, 13 KO), подвергнувшись критике.

«Он не выглядел хорошо. У него было несколько хороших моментов, но Мартин проявил себя. Он выступил так, как от него не ждали, и Тео не выглядел хорошо. Он может заполучить любой большой поединок, но в первом полусреднем весе будет тяжело, независимо от того, с кем он сразится», – приводит слова Уорда издание BoxingScene.