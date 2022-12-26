Кормье: Джонс зарабатывает кучу денег за бои. Идея поединка с Блэйдсом не имеет смысла

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор американец Даниэль Кормье считает, что возможный бой Джона Джонса с Кёртисом Блэйдсом не имеет смысла.
«Джон Джонс наконец-то собирается дебютировать в UFC в тяжёлом весе, и я представляю, что это должен быть грандиозный бой, потому что я знаю одну вещь о Джоне Джонсе — он зарабатывает кучу денег. И, чтобы вывести его в октагон, он должен иметь соперника, который позволит ему заработать хорошие деньги. Джон Джонс должен будет выступить против Фрэнсиса Нганну или Стипе Миочича для того, чтобы мероприятие собрало хорошие цифры.
Я даже не уверен, достаточно ли громкое имя у Сириля Гана для такого поединка. Идея, что соперником Джонса может стать Кертис Блэйдс, на мой взгляд, не имеет смысла. Джонсу нужна сторона Б, нужен другой парень, чтобы привлечь должное внимание к этому матчу», – приводит слова Кормье Sportskeeda.
Джон Джонс призвал фанатов не переживать за боевую форму:
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