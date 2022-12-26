Артур Бетербиев: один удар в боксе может подарить уверенность, а может забрать её
Поделиться
Российский чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где подчеркнул значимость единственного удара в боксе.
«Бокс – удивительный спорт. Один удар может подарить уверенность, а может забрать её. Всё зависит от того, попали вы или пропустили», — написал Бетербиев.
Напомним, Бетербиев в последнем поединке встречался с представителем США Джо Смитом-младшим. Он состоялся в ночь с 18 на 19 июня мск и носил статус объединительного. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита. Артур победил, отправив соперника в нокаут во втором раунде.
Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв:
Комментарии
- 26 декабря 2022
-
17:39
-
17:01
-
16:48
-
15:50
-
14:57
-
14:57
-
14:36
-
14:13
-
13:46
-
13:29
-
12:53
-
12:36
-
11:47
-
10:45
-
10:42
-
10:40
-
10:21
-
10:20
-
10:00
-
09:44
-
00:45
-
00:29
-
00:07
- 25 декабря 2022
-
23:24
-
22:51
-
22:39
-
22:01
-
21:46
-
21:35
-
20:40
-
20:00
-
19:51
-
19:32
-
19:18
-
19:10
Партнерский контент