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Артур Бетербиев: один удар в боксе может подарить уверенность, а может забрать её

Артур Бетербиев: один удар в боксе может подарить уверенность, а может забрать её
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Российский чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где подчеркнул значимость единственного удара в боксе.

«Бокс – удивительный спорт. Один удар может подарить уверенность, а может забрать её. Всё зависит от того, попали вы или пропустили», — написал Бетербиев.

Напомним, Бетербиев в последнем поединке встречался с представителем США Джо Смитом-младшим. Он состоялся в ночь с 18 на 19 июня мск и носил статус объединительного. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита. Артур победил, отправив соперника в нокаут во втором раунде.

Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв:

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