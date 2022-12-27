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Брайс Митчелл: бывало, что напивался до потери сознания

Брайс Митчелл: бывало, что напивался до потери сознания
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Американский боец смешанных единоборств Брайс Митчелл, выступающий в полулёгком дивизионе UFC, рассказал, что в своё время отказался от употребления алкоголя.

«На самом деле сейчас я не употребляю алкоголь. Мне нравится сладкий чай, я могу добавить туда ещё и лимон. Прошло много лет с тех пор, как я в последний раз употреблял спиртное. Просто когда я начинаю пить, то пью буквально до потери сознания и потом ничего не помню. Так что я просто перестал выпивать. Всего я напивался до такого состояния раза три или четыре, и это было давно», — рассказал Митчелл в интервью MMA Pros Pick.

У Брайса Митчелла 15 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем поединке американец уступил Илие Топурии.

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