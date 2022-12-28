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Джервонта Дэвис арестован менее чем за две недели до титульного боя

Джервонта Дэвис арестован менее чем за две недели до титульного боя
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Звёздный непобеждённый американский нокаутёр Джервонта Дэвис (27-0, 25 KO) был арестован в округе Бровард (штат Флорида). Об этом информирует издание TMZ. Арест произошёл в ночь на вторник, 27 декабря. Сейчас Джервонта находится под стражей.

Сообщается, что поводом для ареста послужило нанесение побоев. Речь идёт о «насилии в семье». Каких-либо дальнейших подробностей в настоящий момент не приводится.

Напомним, в ночь на 8 января Дэвис должен был провести бой с обладателем титула WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) доминиканцем Эктором Луисом Гарсией (16-0, 10 KO), который ради этого поединка поднимется в лёгкий дивизион (до 61,2 кг).

Ранее об уходе Дэвиса из своей промоутерской компании высказался бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер-младший.

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