Волкановски: вынести кого-то вроде Махачева — это то, что все запомнят

Австралийский боец UFC Александр Волкановски высказался по поводу предстоящего поединка с россиянином Исламом Махачевым.
«Это крупный поединок для меня. Никто не может разобраться с борьбой этих дагестанских парней. Это особенный вызов не только из-за пояса, но и из-за того, с кем именно я разберусь. Это не будет лёгкий бой. Мне нужна длительная подготовка, но этот вызов сделает меня сильнее. Честно говоря, у меня осталось ещё восемь недель тренировочного лагеря, но я уже стал вдвое лучше, чем был, в первую очередь из-за того, как отношусь к этому бою. Я сильнее, чем был когда-либо.
Стать двойным чемпионом и вынести кого-то вроде Ислама – это то, что все запомнят. Многим кажется, что он непобедим, но в моих планах разрушить миф, и мне не терпится выйти и сделать это», — приводит слова Волкановски MMA Fighting.
Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски:
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