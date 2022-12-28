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«Середняк проиграет досрочно». Сехудо дал категоричный прогноз на бой Вера – Сэндхаген

«Середняк проиграет досрочно». Сехудо дал категоричный прогноз на бой Вера – Сэндхаген
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо прокомментировал организацию поединка между эквадорцем Марлоном Веры и соотечественником Кори Сэндхагеном, который состоится на турнире UFC Fight Night 19 февраля.

«Если вы не сможете повалить Кори Сэндхагена, то у вас проблемы. Что же касается «Чито» Веры, то я считаю его середняком. Эти парни достигают определённой точки и там остаются. Если же мне пришлось бы поставить свои деньги… Кори Сэндхаген победит либо досрочно, либо единогласным решением», – сказал Сехудо в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее действующий обладатель титула в легчайшем весе (до 61 кг) Алджамейн Стерлинг высказался об организации боя Вера – Сэндхаген.

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