Боб Арум назвал бойца с самым тяжёлым ударом, которого он встречал

Легендарный американский промоутер Боб Арум высказался о чемпионе мира в трёх весовых категориях и абсолютном чемпионе в легчайшем весе (до 53,5 кг), японце Наое Иноуэ (24-0, 21 KO).

Напомним, в середине декабря Иноуэ впервые в истории дивизиона объединил все титулы, нокаутировав в 11-м раунде британца Пола Батлера (34-3, 15 KO).

«Единственный парень, который смог бы справиться с Иноуэ, это Тайсон Фьюри, потому что он слишком большой для него. Иноуэ пугает. Он похож на заряженную винтовку. От этого парня получаешь огромное удовольствие.

Я никогда не видел бойца из рейтинга pound-for-pound с такой разрушительной силой удара, как у Иноуэ. Никогда, и особенно в таком весе. Он прицеливается, а затем нокаутирует соперника. Он действительно особенный», – приводит слова Арума издание BoxingScene.