Боб Арум назвал бойца с самым тяжёлым ударом, которого он встречал

Легендарный американский промоутер Боб Арум высказался о чемпионе мира в трёх весовых категориях и абсолютном чемпионе в легчайшем весе (до 53,5 кг), японце Наое Иноуэ (24-0, 21 KO).
Напомним, в середине декабря Иноуэ впервые в истории дивизиона объединил все титулы, нокаутировав в 11-м раунде британца Пола Батлера (34-3, 15 KO).
«Единственный парень, который смог бы справиться с Иноуэ, это Тайсон Фьюри, потому что он слишком большой для него. Иноуэ пугает. Он похож на заряженную винтовку. От этого парня получаешь огромное удовольствие.
Я никогда не видел бойца из рейтинга pound-for-pound с такой разрушительной силой удара, как у Иноуэ. Никогда, и особенно в таком весе. Он прицеливается, а затем нокаутирует соперника. Он действительно особенный», – приводит слова Арума издание BoxingScene.
- 28 декабря 2022
-
22:52
-
22:50
-
22:41
-
21:57
-
21:55
-
21:40
-
20:57
-
20:08
-
19:54
-
18:43
-
18:05
-
17:48
-
17:29
-
16:52
-
16:02
-
15:48
-
15:09
-
14:57
-
13:53
-
13:23
-
12:59
-
12:39
-
12:05
-
11:47
-
10:55
-
10:26
-
10:22
-
10:03
-
09:24
-
09:13
-
00:50
- 27 декабря 2022
-
23:39
-
23:11
-
22:31
-
21:47