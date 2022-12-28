В команде Тима Цзю рассказали о его планах после отмены боя с Чарло

Глен Дженнингс, менеджер австралийского бойца первого среднего веса (до 69,9 кг) Тима Цзю (21-0, 15 KO), высказался о планах своего подопечного после отмены поединка против абсолютного чемпиона дивизиона американца Джермелла Чарло.
«Команда Цзю продолжит подготовку в США, пока я работаю над тем, чтобы найти Тиму замену. Все понимают, что Тим не будет сидеть и ждать, поэтому мы спешно изучаем варианты. Тим расстроен, но он остаётся сосредоточенным. Он боец, он хочет драться, поэтому ожидание Чарло не является опцией», – приводит слова Дженнингса издание BoxingScene.
Напомним, в своём последнем бою в марте Цзю перебоксировал по итогам десяти раундов американца Террелла Гоше (22-3-1, 11 KO), успешно дебютировав на заокеанском ринге.
Олдскульная тренировка Тимофея Цзю
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