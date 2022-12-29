Гаджи Рабаданов рассказал о подготовке к предстоящему бою с Коджи Такедой
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Российский боец смешанных единоборств Гаджи Рабаданов рассказал о подготовке к предстоящему бою с японцем Коджи Такедой. Поединок состоится на турнире Bellator vs RIZIN, который запланирован на 31 декабря.
«Чувствую себя отлично, приехал заранее, привык к часовому поясу, я в норме. Я в первый раз в Японии. Честно сказать, мне очень понравилось. Чтобы привыкнуть к часовому поясу, я вылетел в Таиланд за 20 дней до боя, а за неделю до поединка уже прилетел в Японию, поэтому акклиматизацию я прошёл», — сказал Рабаданов на пресс-конференции.
Гаджи Рабаданов свой последний поединок провёл на турнире Bellator 283 с американцем Бобби Кингом. Бой продлился все три раунда, и российский боец одержал победу единогласным решением судей.
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