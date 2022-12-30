Эксперт ESPN: Бетербиев финиширует Бивола

Известный телеведущий и эксперт ESPN Стивен Эй Смит рассказал, что считает российского чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артура Бетербиева фаворитом в возможном поединке с его соотечественником, действующим обладателем титула в полутяжёлом дивизионе по версии WBA Super Дмитрием Биволом.
«Бивол? Вот что я вам скажу. Бетербиев его финиширует. Я действительно так считаю. Не только потому, что Артур является панчером. Он постоянно наступает, преследует соперника и отрезает ему ринг. От него трудно просто убежать», — цитирует Смита boxingnews24.
Напомним, в последнем поединке Бетербиев нокаутировал во втором раунде представителя США Джо Смита-младшего. Бивол в предыдущем бою единогласным решением судей одержал победу над мексиканцем Хильберто Рамиресом.
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