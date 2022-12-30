Эксперт ESPN: Бетербиев финиширует Бивола

Известный телеведущий и эксперт ESPN Стивен Эй Смит рассказал, что считает российского чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артура Бетербиева фаворитом в возможном поединке с его соотечественником, действующим обладателем титула в полутяжёлом дивизионе по версии WBA Super Дмитрием Биволом.



«Бивол? Вот что я вам скажу. Бетербиев его финиширует. Я действительно так считаю. Не только потому, что Артур является панчером. Он постоянно наступает, преследует соперника и отрезает ему ринг. От него трудно просто убежать», — цитирует Смита boxingnews24.

Напомним, в последнем поединке Бетербиев нокаутировал во втором раунде представителя США Джо Смита-младшего. Бивол в предыдущем бою единогласным решением судей одержал победу над мексиканцем Хильберто Рамиресом.

Новость по теме «Все бегут от этого парня». Стивен Эй Смит назвал Бетербиева лучшим боксёром мира

Махачев нагнул UFC, Бивол — мир бокса! Кто лучший боец года?