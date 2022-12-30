Фрейре — о правилах Rizin 40: мне не привыкать бить ногами по голове лежащего соперника

Чемпион Bellator в полусреднем весе Патрики Фрейре (34-5) поделился ожиданиями от поединка с обладателем титула Rizin в этом же дивизионе Клебером Койком Эрбстом (31-5-1). Их бой возглавит турнир Rizin 40, который состоится 31 декабря в Японии.
Отметим, что по правилам турнира бойцам будет разрешено наносить удары ногами по голове лежащего соперника.
«В начале карьеры я тренировался по таким правилам, поэтому очень привык бить по головам, лежащим на земле. Я дрался в ММА с детства, и в Бразилии, конечно, есть поединки без каких-либо правил, которые похожи на то, что будет на Rizin 40. Так что я привык к этому.
Что касается моего соперника, то он хорошо владеет джиу-джитсу и всякий раз будет пытаться повалить меня на землю, чтобы потом добить. Но вы, возможно, увидите, как я его финиширую», — цитирует Фрейре MMAJunkie.
BELLATOR vs RIZIN. Хабиб — капитан сборной мира. Эксклюзивно на Okko.
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