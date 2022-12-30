«С этим нужно заканчивать». Денис Лебедев — о российском футболе

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) российский боксёр Денис Лебедев рассказал, что не изменил своё мнение о футболе в нашей стране. Ранее спортсмен говорил, что это «не наша игра».

«Конечно, не изменил. Думаю, что с этим нужно заканчивать. Пеле верно заметил, что Россия станет чемпионом мира по футболу только после того, как сборная Бразилии выиграет чемпионат мира по хоккею. Да, были у нас во времена СССР хорошие результаты в футболе, но то была другая страна.

Сейчас, к сожалению, у нас другие времена — капитализм. А капитализм – это гиблое дело; зарабатывать, копить, вкладывать – это не то, ради чего стоит жить», — сказал Лебедев в интервью агентству «Татар-информ».



Денис Лебедев завершил спортивную карьеру в 2019 году.

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