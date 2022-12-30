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Сехудо: я — Мераб Двалишвили, умноженный на десять

Сехудо: я — Мераб Двалишвили, умноженный на десять
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо отреагировал на возможный поединок с грузином Мерабом Двалишвили.

«Я — Мераб Двалишвили, умноженный на десять. У меня намного лучше борьба. Так что такой парень, как Двалишвили, представляет угрозу для всех, кроме меня. Этот поединок стал бы для меня лёгким, и, кстати, я сказал ему об этом в Лас-Вегасе. Я предупредил его, что от меня стоит держаться подальше», — заявил Сехудо в видео на своём YouTube-канале.

Генри Сехудо провёл 18 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 16 побед. Ранее сообщалось, что он может вернуться в октагон титульным поединком с Алджамейном Стерлингом.

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