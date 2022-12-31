«Скоро начнём вторжение в Америку». Шара Буллет — о контракте с UFC

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, поделился эмоциями от подписания контракта с промоушеном UFC.

«UFC, Дана Уайт, благодарю всех за поздравления! Мы вплотную подплыли к берегам UFC и скоро начнём вторжение в Америку, чтоб забрать самое ценное сокровище! Спасибо за подписание», — написал Шара Буллет в своих социальных сетях.

Дебют 28-летнего уроженца Махачкалы планируется в мае или июне 2023 года. Подписанием занимался известный менеджер Али Абдель-Азиз.



В своём последнем бою, который состоялся 11 декабря, Шара Буллет за восемь секунд сумел нокаутировать индийского бойца Кушала Вьяса.

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