«Скоро начнём вторжение в Америку». Шара Буллет — о контракте с UFC
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, поделился эмоциями от подписания контракта с промоушеном UFC.
«UFC, Дана Уайт, благодарю всех за поздравления! Мы вплотную подплыли к берегам UFC и скоро начнём вторжение в Америку, чтоб забрать самое ценное сокровище! Спасибо за подписание», — написал Шара Буллет в своих социальных сетях.
Дебют 28-летнего уроженца Махачкалы планируется в мае или июне 2023 года. Подписанием занимался известный менеджер Али Абдель-Азиз.
В своём последнем бою, который состоялся 11 декабря, Шара Буллет за восемь секунд сумел нокаутировать индийского бойца Кушала Вьяса.
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