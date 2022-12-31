Патрисио Фрейре: Волкановски победит Махачева

Бразильский боец смешанных единоборств, чемпион Bellator в полусреднем весе Патрисио Фрейре сделал прогноз на титульный бой между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
«Это здорово, что Волкановски решил подняться в весе. Я тоже это делал, Макгрегор тоже. Это отличное испытание. Он не такой лёгкий, при этом и быстрый, и мощный. Конечно, Махачев доставит ему неприятности. У Ислама преимущество в росте и размахе рук, но это будет сложный бой для российского бойца.
Думаю, Волкановски победит Махачева. Я действительно так считаю. У Алекса сложно выиграть в стойке, сложно повалить. Волкановски быстрее и здорово держит дистанцию. Махачев будет удивлён. Волкановски бьёт соперника, но сам не получает урона», — приводит слова Фрейре MMA Fighting.
Бой Махачева с Волкановски состоится в ночь на 12 февраля 2023 года на UFC 284.
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