Шон О’Мэлли сделал прогноз на бой Махачева и Волкановски

Американский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга в легчайшем UFC Шон О’Мэлли сделал прогноз на титульный бой между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.



«Я был впечатлён ударной техникой Ислама, а потом пересмотрел бой Хабиба Нурмагомедова с Элом Яквинтой. У этих дагестанских ребят отличная ударка. Они, конечно, известны грэпплингом, но умеют и выбрасывать хорошие комбинации.



Будет очень тяжело победить Махачева. Но есть ощущение, что Волкановски станет для него более тяжёлым соперником, чем многие считают. Возможно, он даже победит. Но если этого не сможет сделать Волкановски, то не знаю, кому такое под силу», — сказал О’Мэлли в интервью Helen Yee Sports.



Бой Махачева с Волкановски состоится в ночь на 12 февраля 2023 года на UFC 284.