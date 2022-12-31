Американский боксёр: Бивол разорвёт Бетербиева на куски

Американский боксёр Тим Брэдли сделал прогноз на возможный поединок между российскими боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира.
«Бивол — плохой парень. В последнем бою он победил тяжеловеса Рамиреса. В поединке с Бетербиевым я бы поставил на Бивола. Он знает каждый сантиметр ринга и фантастически двигается. Безусловно, нельзя отрицать мощь Бетербиева, у которого каменные руки. Он вполне может приземлить свой удар. Только благодаря силе Артура шансы примерно равны, но Бивол лучше работает ногами, так что я думаю, что он разорвёт Бетербиева на куски», — приводит слова боксёра BoxingScene.
Дмитрий Бивол провёл 21 поединок в профессиональной карьере и выиграл все. Бетербиев также идёт без поражений, он выиграл 18 боёв нокаутом.
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