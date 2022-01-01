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Рамзан Кадыров отжался 35 раз после проведения прямой линии

Рамзан Кадыров отжался 35 раз после проведения прямой линии
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Глава Чечни, основатель бойцовского клуба «Ахмат» Рамзан Кадыров провёл пресс-конференцию, после которой сразу же отжался 35 раз, опровергнув слухи о проблемах со здоровьем.

Прямая линия с главой Чечни прошла в четверг, 29 декабря 2022 года. Один из вопросов был связан с состоянием здоровья руководителя, на что прозвучал ответ, что он абсолютно здоров и занимается спортом на ежедневной основе. После завершении мероприятия Кадыров вышел в центр студии и стал отжиматься от пола, сделав 35 повторений

«Ахмат — сила», — заявил Кадыров после отжиманий.

Напомним, ранее 16-летний Али — сын Рамзана Кадырова, встретился в бою с Исламом Акбаровым. Поединок Али Кадырова и двукратного чемпиона мира по армейскому рукопашному бою завершился победой чеченского бойца техническим нокаутом в первом раунде.

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