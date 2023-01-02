Стерлинг проводит тренировки с Домиником Крузом

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, в котором показал совместную фотографию с Домиником Крузом из зала.

«Я не думаю, что мы когда-либо будем драться друг с другом. Но я всегда говорил, что если не буду драться с легендами, то хотел бы тренироваться с ними и учиться у них. Именно так, на мой взгляд, ты развиваешься. Ты можешь стать лучше, учась у бывалых гангстеров этого спорта», — сказал Стерлинг.

Напомним, в последнем бою Алджамейн встречался с бойцом из США Ти Джеем Диллашоу. Их поединок был соглавным на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который состоялся в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Стерлинг победил техническим нокаутом во втором раунде, благодаря чему защитил титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

Алджамейн Стерлинг ужаснулся прибавке в весе после поединка с Петром Яном: