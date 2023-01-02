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Арман Царукян назвал свои максимальные результаты в жиме лёжа и приседе

Арман Царукян назвал свои максимальные результаты в жиме лёжа и приседе
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Рейтинговый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о своих максимальных результатах в жиме штанги лёжа и приседаниях с весом.

«В жиме на раз доходил, по-моему, до 125 кг. Сейчас вряд ли. Когда качался, 120 или 130 кг было. Если сейчас пожать, то 110. У меня мышцы очень быстро в себя приходят. Если месяц-два покачаться, то можно и нормально пожать. Я больше приседаю, чем жму, ноги у меня сильнее, чем руки. Сколько приседал? Максимум не помню, но где-то 150 кг приседал», – сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Вадима Тихомирова.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 216 в декабре Царукян победил единогласным судейским решением казахстанца Дамира Исмагулова.

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